رامبلينغ: تقديم معدات للبنان بقيمة 340 الف جنيه إسترليني لمكافحة كورونا

أكد سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التحديات التي سببها فيروس كورونا لا سابق لها في تاريخنا الحديث على مستوى العالم"، مشيراً الى ان "بريطانيا قدمت للبنان، في استجابته لانتشار فيروس الكورونا أدوات ومعدات بقيمة 340 ألف جنيه إسترليني من خلال منظمة الصحة العالمية العاملة في لبنان".
هذا وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، التابعة لوزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي أنه حتى اليوم أُقيم 5534 فحص تبين منها إصابة 333 شخصا بفيروس كورونا حتى اللحظة في لبنان منها 4 حالات حرجة.
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