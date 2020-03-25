الجيش: نواصل تنفيذ المهام المرتبطة بقرار التعبئة العامة ونسيير دوريات منعاً لإقامة تجمّعات

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "وحدات الجيش في المناطق اللبنانية تواصل تنفيذ المهام المرتبطة بقرار التعبئة العامة، وتقوم بتسيير دوريات منعاً لإقامة تجمّعات وتأكيداً على الإلتزام بالإقفال عملاً بالقرار".

هذا وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، التابعة لوزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي أنه حتى اليوم أُقيم 5534 فحص تبين منها إصابة 333 شخصا بفيروس كورونا حتى اللحظة في لبنان منها 4 حالات حرجة.