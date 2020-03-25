أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "وحدات الجيش في المناطق اللبنانية تواصل تنفيذ المهام المرتبطة بقرار التعبئة العامة، وتقوم بتسيير دوريات منعاً لإقامة تجمّعات وتأكيداً على الإلتزام بالإقفال عملاً بالقرار".
هذا وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، التابعة لوزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي أنه حتى اليوم أُقيم 5534 فحص تبين منها إصابة 333 شخصا بفيروس كورونا حتى اللحظة في لبنان منها 4 حالات حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: نواصل تنفيذ المهام المرتبطة بقرار التعبئة العامة ونسيير دوريات منعاً لإقامة تجمّعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.