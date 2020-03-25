الشيخ القطان: من يشاهد مؤتمر المجذوب يتوهم أننا نعيش في عالم آخر

وجه رئيس ​جمعية قولنا والعمل​ ​الشيخ أحمد القطان​، رسالة من الأهالي و​الطلاب​ والأساتذة الى وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​لبنان​ ​طارق المجذوب​، أشار فيها إلى أن "من يشاهد المؤتمر الصحفي للمجذوب يتوهم أننا نعيش في عالم آخر، وكأن الوزير لا يعلم العوائق الكثيرة التي تواجه هذه الطريقة المستجدة في التعليم عن بُعد، وأنه نسي ما يواجه الأساتذة والأهالي من مشاكل كثيرة خلال التعليم المنتظم، فكيف بنا ونحن نريد أن نعلم أبنائنا وبناتنا وأن نعلم الطلاب في كل المراحل من خلال ​تلفزيون لبنان​ الرسمي ومن خلال وسائل التواصل الإجتماعي".

وأشار القطان في مؤتمر صحفي، برسالته لوزير التربية، إلى أن "هذا الوباء المستجد الذي وصفته أنت بأنه الوباء الملعون والوباء الخبيث وبصفات كثيرة، يحتاج منا أن نتعاطى معه بطريقة مختلفة، فاليوم كل الأهالي والطلاب عندهم حجر صحي في البيوت، ونجد الكثير من ​المدارس الرسمية​ والخاصة تتعاطى وكأن الأمر طبيعي, وهناك عدد كبير من الطلاب لا يستطيعون التفاعل مع هذا الواقع التعليمي المستجد، وهناك أساتذة لا يستطيعون إيصال المعلومات الى الطلاب بهذة الطريقة بالشكل الصحيح".

وسأل الشيخ القطان الوزير: "هل تريد هذا التعليم لخمسين بالمئة من الطلاب؟ مع أنني أبالغ عندما أقول 50% فهذه الطريقة ممتازة. أما اذا كنت تريد كل الطلاب أو 80% من الطلاب أو 90% من الطلاب والأساتذة فأنت متوهم وأنت مخطئ". مؤكداً أنه يجب "إما أن يقف هذا ​العام الدراسي​ وأن يبدأ عام دراسي جديد وتكون هذه السنة إستثنائية لأننا مررنا بأوضاع إستثنائية، وإما أن تكون هناك عطلة مثلاً الى أيار أو حزيران ثم تأخذ كم شهر من الصيفة ثم تتم هذا العام الدراسي إذا كان بالإمكانية".