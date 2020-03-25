محمد سليمان بحث مع نجار قضية العالقين على حدود العراق وتركيا

أعلن النائب ​محمد سليمان​، في بيان، أنه "أطلع ​وزير النقل​ والأشغال العامة ​ميشال نجار​ ب​اتصال​ معه على مشكلة السائقين اللبنانيين العالقين على حدود ​كردستان العراق​ على معبر ابراهيم ​الخليل​ وعلى الحدود التركية"، مشيراً الى انه "طالب بضرورة حل مشكلتهم بسرعة، التي دخلت أسبوعها الرابع في ظل ظروف صعبة يعيشونها على الحدود، ونقص في المواد الأولية و​المال​، ووعدنا بأن يبدأ بالتواصل الفوري مع نظيره التركي لحل مشكلتهم والسماح للسائقين بالعبور من تلك المنطقة، على أمل أن يصلوا سالمين بأذن الله الى وطنهم وأهلهم".

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