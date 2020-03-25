اللقاء الإسلامي المسيحي يعلن إلغاء إحتفال عيد سيدة البشارة

أعلن "​اللقاء الاسلامي​ المسيحي حول سيدتنا مريم"، أنه قرر الغاء الاحتفال المركزي لعيد سيدة البشارة بصورة استثنائية في 25 اذار من هذه ​السنة​ بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وأشار اللقاء في بيان، إلى أنه "نظرا للظروف الصحية العامة السائدة في ​لبنان​، قررت الجمعيات المشاركة في "اللقاء الاسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم" الغاء، بصورة استثنائية، الاحتفال المركزي لعيد سيدة البشارة في 25 اذار من هذه السنة، كما وانه تقرر الغاء جميع اللقاءات الجانبية للمناسبة عينها".

ودعا اللقاء الى "تخصيص مناسبة البشارة للتأمل والدعاء والابتهال و​الصلاة​".