المكتب التبوي بالتيار الوطني الحر يفتح التسجيل لبرامج التعليم عن بعد

أعلن المكتب التربوي في ​التيار الوطني الحر​، عن إعادة فتح باب التسجيل ببرامج التعليم عن بعد، أمام ​الطلاب​ الراغبين من صفوف الشهادات الرسمية وذلك يومياً من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء.

يأتي ذلك بعدما انطلق يوم الاثنين برنامج التعليم عن بعد الذي وضعه المكتب التربوي في التيار وشارك فيه أكثر من ألفي طالب من مختلف المناطق اللبنانية وحقق نجاحاً لافتاً وأظهر مهنية عالية لناحية ​الاساتذة​ المعتمدين والدوامات وكيفية شرح المواد والمنصات المستخدمة، وبما أن الطلب ما زال كبيراً على متابعة هذه الدروس وفق برنامج الثلاثة ايام أسبوعياً.

ووزع أرقام للراغبين بالإنضمام إلى تلك البرامج على الشكل التالي:

الشهادة المتوسطة: 70450774

الشهادة الثانوية:

- ​العلوم​ العامة: 70117215

- علوم الحياة: 70204896

- ​اقتصاد​ واجتماع- آداب وإنسانيات: 81398460