الطبش: ارتفاع اعداد المصابين يثبت ان التعبئة لم تكن فاعلة

أشارت عضو ​كتلة المستقبل​ النائبة ​رولا الطبش​ إلى أن "اعضاء الحكومة يرتدون الاقنعة، وخلفهم نفس الوجوه السياسية التي لطالما حركت البلد على ما يظهر من محاصصة في ملف ​التعيينات القضائية​ وصولا الى تعيينات نواب حاكم مصرف ​لبنان​، وهذا الامر ليس مستغربا وكنا قد اشرنا اليه منذ ​تأليف الحكومة​ التي بنيت على اساس ​المحاصصة​".

ولفتت الطبش في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن "كل ما سمعناه من توصيفات عن ان الحكومة مستقلة وبعيدة عن ال​سياسة​ اثبتت المعطيات العكس تماما، في حين كان يفترض البت بالتعيينات نجد انها تصطدم بكثير من الجدل، وخير دليل التعيينات القضائية التي لم تبصر النور بعد بسبب التدخلات السياسية"، مشيرة الى اننا "لسنا في وضع يسمح لنا الدخول في هذه المتاهات والعرقلة، خاصة واننا امام استحقاقات داهمة، بالإضافة إلى اننا لم نر اي مبادرة بشأن ملف اليوروبوندز، ولم توضع اي خطة لخروج لبنان من هذه الازمة الاقتصادية. والمطلوب اتخاذ القرارات الواضحة والصارمة".

واسفت الطبش الى اننا "امام وضع لا نحسد عليه على المستوى الاقتصادي وجاء تفشي وباء ​كورونا​ ليزيد من حدة الازمة، الامر الذي يتتطلب بطبيعة الحال اجراءات صارمة وسريعة، الا ان الحكومة لم تراع الوضع الطارئ الذي نمر به"، مطالبةً باعلان حال الطوارئ فورا، وهذا كان يفترض ان يكون منذ ما قبل 15 آذار، ووضع خطة لانقاذ المواطنين، موضحا ان عدم التزام البعض ب​الحجر المنزلي​ لا ينم عن غياب الوعي، بل عن غياب مورد العيش".