افرام: نعلن عن تصميم أول جهاز تنفس إصطناعي في لبنان

أعلن النائب ​نعمت افرام​ عن تصميم أول جهاز تنفس إصطناعي في ​لبنان​، حيث أكد أنه لدينا 500 آلة تنفس في ​المستشفيات​ لكن يجب علينا أن نكون جاهزين لأي طارئ.

ولفت فريم إلى أن "التصميم والتصنيع هو في شركة من شركات لبنان وتصنيع الآلة هو أمر صعب إلا أننا استطعنا تحقيق ذلك ويمكننا أن ننتج 10 آلات في اليوم الواحد حين تتوفر مواد التصنيع التي ستصل قريباً"، معتبراً أن "قدرة ​الشباب اللبناني​ كبيرة جداً والمبادرات موجودة في أكثر من مكان، ويجب التحضير على مختلف الأصعدة الطبية، وهناك شركة ستصنع آلاف الكمامات في لبنان، لا نريد أن تموت الناس لا من الجوع ولا من ​الكورونا​".