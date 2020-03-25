بلدية المنصف: لتسجيل الاسماء من اجل الاستفادة من حملة الدعم بعد قرار التعبئة العامة

أعلنت بلدية المنصف في ​قضاء جبيل​، في بيان، "بدء العمل بتعميم المديرية العامة ل​رئاسة مجلس الوزراء​ عن تسجيل أسماء المواطنين في النطاق البلدي، والذين قد يكونون تأثروا سلبا من جراء قرار التعبئة العامة، اقتصاديا أو اجتماعيا بسبب توقف العمل أو عدم القدرة على التنقل لتأمين الضرورات الحياتية، والتي ستتولى خلية ​الأزمة​ العمل على تأمين الدعم المتوفر لهم".

ودعت "الراغبين من أبناء البلدة وقاطنيها إلى تسجيل أسمائهم ضمن الحملة، والاتصال بمركز البلدية على الرقم 09790812، في مدة أقصاها الخميس 2 نيسان المقبل من العاشرة قبل الظهر حتى الأولى بعد الظهر، علما بأن عمل خلية الأزمة يبقى خاضعا للسرية التامة".