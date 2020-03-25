تساءل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هل تذكرون مقولة يضع سره في أضعف خلقه"؟، معتبراً ان "فيروس واحد لا يرى، أذل جبروت المتغطرسين والمستكبرين، وقهر البشرية وكشف عوراتها، وعطل ​الحياة​ في كامل ​الكرة الارضية​، فما بالكم اذا جاء أمر الله وبطشه؟ فلنتفكر ونحذر".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: فيروس واحد لا يرى أذل جبروت المتغطرسين والمستكبرين وقهر البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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