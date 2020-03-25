لجان الأهل: لتأجيل الامتحانات وإلغاء الأقساط المتبقية

دعت هيئة تنسيق اتحادات وتجمعات لجان الأهل، في بيان، إلى "إعلان تأجيل ​الامتحانات الرسمية​، وإعفاء أهالي التلامذة في ​المدارس الخاصة​ من ​الأقساط المدرسية​ المتبقية عليهم لهذا ​العام الدراسي​"، مشيرة الى انه "في ظل الظروف الصعبة وإقفال الشركات والمؤسسات وتوقف الأعمال وعدم دفع الرواتب، ومع إعلان حال التعبئة العامة في البلاد، نرى من المعيب المطالبة بدفع الأقساط المدرسية، أقله قبل انتهاء ​الأزمة​ وعودة الأمور الى طبيعتها".

وطلت الهيثة من ​الدولة​ بـ"تحمل مسؤولياتهم كاملة لتخفيف الضغوط عن التلامذة وأهلهم ومعلميهم في هذا الظرف العصيب، وأخذ القرار بوقف عملية الشرح بواسطة الانترنت والاكتفاء بإرسال تمارين من الدروس التي تم شرحها في الصف للعمل عليها خلال العطلة القسرية".