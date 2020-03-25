شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى مطالبا المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجول: حرصا على صحتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جميع المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجول، الذى سيبدأ تطبيقه مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السابعة، مؤكدأً أنه يأتى فى إطار حرص الحكومة على الصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال الوردانى في تصريح لـ"الخليج 365"، إن القرار يستهدف منع التجمعات فى الشوارع أو المواصلات العامة بعد الساعة السابعة مساءاً لتقليل حجم الإصابات بالفيروس، وعلى الجميع تحمل المسؤولية وعدم التهرب من تنفيذ القرار، مضيفاً: "علينا جميعا مواجهة هذا الوباء، وأن نكون على قدر المسئولية، الحكومة أدت ما عليها ويبقى علينا الدور الهام".

وشدد البرلمانى، على الجهات المختصة بتشديد الرقابة من خلال الدوريات المكثفة على كافة الطرق والشوارع لاسيما الداخلية وليس الرئيسية فقط، التى قد يستغلها غير الملتزمين للهروب منها عن أعين السلطة المختصة.

Advertisements

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر عددًا من القرارات الهامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بموجب الصلاحيات الممنوحة فى ضوء تفويض رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ"مدبولى" فى اختصاصاته، المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفى مقدمتها إعلان حظر التجول ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتى 6صباحا.

وشملت القرارات، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة7 مساء حتى 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى والخاص خلال نفس الفترة، وغلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى؛ والقرار لا يسرى على المخابز والصيدليات وغلق المقاهى والكافيتريات، والملاهى الليلية وكل أنشطة الترفيه، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، تعليق خدمات الشهر العقارى ورخص البناء وغيرها من الإدارات التى تقدم خدمة، وغلق كل النوادى الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية.