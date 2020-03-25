شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة تكافل من مؤسسة أبو العينين لمساندة أهالى الصف المتضررين من كورونا والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة أبو العينين للنشاط الإجتماعى والخيري اليوم الثلاثاء قافلة تكافل تحمل المفروشات والاغطية والسلع الغذائية والمطهرات لأهالى قرية الديسمى بمركز الصف بالجيزة المتضررين من السيول التى أغرقت منازلهم ومن توقف أعمالهم بسبب الاجراءات التى اتخذت للوقاية من فيروس كورونا إذا أن غالبيتهم من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة .

القرية غرقت منازلها بسبب السيول وتوقف مصدر رزق أهاليها بسبب انتشار فيروس كورونا وقد مثلت مساعدات مؤسسات المجتمع المدنى وأجهزة الدولة طوق النجاة لهم فبدونها كانوا سيختارون بين المخاطرة بحياتهم والخروج للبحث عن رزقهم أو البقاء فى المنازل وفقد مصدر أقواتهم.

القافلة جابت شوارع القرية لضمان وصول المساعدات لمن يحتاجها والتقت الاهالى فى رسالة تضامن قوية تؤكد أن المصريين أسرة واحدة وجسد واحد

وحرصت قافلة مؤسسة أبو العينين على توزيع المطهرات والكمامات وتنفيذ حملة توعية لمكافحة فيروس كورونا وقام المختصين بتعقيم القرية لوقاية الأهالى ومنع إنتشار الفيروس.

تأتى القافلة فى إطار الدور الاجتماعى للمؤسسة فى مساندة الاسر الاولى بالرعاية والمتضررين من فيروس كورنا ومن الاجراءات التى اتخذتها الدولة لحماية صحة المواطنين لكنها أدت لتوقف مصدر دخل العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة واصحاب المهن الحرفية . وأكدت المؤسسة أن مساندة أهالينا المتضررين واجب وطنى وفريضة قومية على المجتمع لتعويضهم عن توقف مصدر دخولهم وتشجيعهم على الامتثال لقرارات الدولة باليقاء فى منازلهم حماية لحياتهم من وباء كورونا الذى يهدد البشرية كلها.

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