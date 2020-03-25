شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من الشائعات بشأن كورونا: التشكيك أسلوب حياة "الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب عادل بدوى، المواطنين من الانسياق للشائعات والأخبار الكاذبة التى تروج لها بعض الكيانات والجماعات الإرهابية، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تتعامل بشفافية كاملة فى كافة الملفات والموضوعات والقضايا، لقطع الطريق على أولئك المشككين سواء من الداخل أو الخارج الذين يريدون ان يشوهوا صورة هذه المؤسسات و يبثوا التشكيك فى المجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف فيروس كورونا على سبيل المثال من الملفات التى تحظى باهتمام كبير من الحكومة.

وقال: هناك حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وشفافية مطلقة فى إعلان حالات الإصابة والمتعافين بتفاصيل دقيقية، وعلى الرغم من ذلك يوجد من يروج شائعات بشأن التشكيك فى أعداد المصابين، وينشرون بعض الصور والفيديوهات القديمة أو لدول اخرى يتم الترويج لها أنها فى مصر، ولهذا على المواطنين توخى الحيطة والحذر وعدم الوقوع فريسة لمثل هذه المعلومات المغلوطة، متابعا:" الجماعة الإرهابية تشكك فى أى شئ، حتى أصبح التشكيك أسلوب حياة لديها ".

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وطالب عضو البرلمان، المواطنين باستقاء معلوماتهم من القنوات الرسمية، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الوطنية سواء الحكومى أو الخاص، تنقل كافة التفاصيل لحظة بلحظة، وهناك شفافية فى التعامل مع الأزمة، مشددا على ضرورة عدم مشاركة أيا من الفيديوهات المغلوطة أو الأخبار المفبركة حتى لا نساعد هؤلاء الأشخاص فى الوصول لما يريدون من نوايا خبيثة، بالإضافة لأهمية البقاء فى المنازل حتى تنتهى هذه الأزمة بأقل الخسائر.

الجدير بالذكر أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قال إن الدولة تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بطريقة مختلفة، ولابد أن يحصل الناس على الحقائق والأخبار من مصادرها فقط، وخاصة في وقت الأزمات، حيث أن الدولة في تلك المرحلة، حريصة على نشر كل الإحصائيات وكل الأخبار دون أن تحجب أي شيئ عن الناس، والرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه وجه بأن يكون هناك شفافية في ظل هذه الأزمة، حتى لا يتم فتح الباب أمام مروجي الشائعات.