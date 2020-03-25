نائب الساحل يطلق مبادرة لتعقيم العقارات ودور العبادة والتوعية بمخاطر "كورونا"

وقال زيدان في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المبادرة تستهدف التعقيم المستمر لكافة المنشآت بمنطقة الساحل، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وحفاظاً علي أرواح المواطنين، وشملت إجراءات التطهير مسجد "عمر بن الخطاب" و"كنيسة مارمرقس" بشبرا، مشيراً إلي أنه تابع بنفسه عمليه التعقيم إيمانا بالدور الإيجابي لحملة "صحتم تهمنا".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحملة تعمل علي التوازي مع عمليه التطهير والتعقيم إلي توجيه الإرشادات الوقائية للمواطنين وأهالي الساحل لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والتأكيد علي أهمية المكوث في منازلهم وعدم النزول منها إلا للضرورة القصوي، وعدم مخالفة قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والتي حددت حظر التجول من الساعه 7 مساءا حتي الساعه 6 صباحا.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اتخذ أمس الثلاثاء، عددًا من القرارات الهامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بموجب الصلاحيات الممنوحة فى ضوء تفويض رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ"مدبولى" فى اختصاصاته، المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفى مقدمتها إعلان حظر التجول ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتى 6صباحا.

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وشملت القرارات، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة7 مساء حتى 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى والخاص خلال نفس الفترة، وغلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى؛ والقرار لا يسرى على المخابز والصيدليات وغلق المقاهى والكافيتريات، والملاهى الليلية وكل أنشطة الترفيه، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، تعليق خدمات الشهر العقارى ورخص البناء وغيرها من الإدارات التى تقدم خدمة، وغلق كل النوادى الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية.