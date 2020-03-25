شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطبق تعليمات وزارة الصحة فى مكتب خدمة المواطنين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، حرصه فى إطار تواصله الدائم مع المواطنين بدائرته في بولاق الدكرور، على إتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية وحزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وفى نفس الوقت لتلبية احتياجات المواطنين وعرض مشاكلهم على الجهات التنفيذية للبت فيها.

وأضاف إسماعيل، فى بيان، أنه يعمل على رش وتعقيم مكتب خدمة المواطنين بشكل دورى ومنتظم لمنع انتشار الفيروسات، كما يتم وضع معايير محددة يجب مراعاتها على المواطنين منها مراعاة المسافة بين كل شخص وأخر، وتعليق لافتات استرشادية حول أهمية التعقيم وضرورة أن تكون هناك مسافة بين كل شخص والأخر، إلى جانب عدم التكدس سواء داخل المكتب أو خارجة، بالإضافة للعمل وفقا لقرار الحظر الذى سيتم تطبيقه بدأ من اليوم.

Advertisements

وأشار إسماعيل، إلى أن بقاء المواطنين فى منازلهم وعدم الخروج إلا فى الحالات الضرورية فقط من أهم محاور التصدى لانتشار العدوى، ولا يقل أهمية عن الإجراءات التى تم اتخاذها، خاصة وأن هذه الأزمة العمل فيها يتطلب تعاون المواطنين، مشيدا بحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة للخروج من هذه الأزمة العالمية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اتخذ أمس الثلاثاء، عددًا من القرارات الهامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بموجب الصلاحيات الممنوحة فى ضوء تفويض رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ"مدبولى" فى اختصاصاته، المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفى مقدمتها إعلان حظر التجول ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتى 6صباحا.

وشملت القرارات، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة7 مساء حتى 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى والخاص خلال نفس الفترة، وغلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى؛ والقرار لا يسرى على المخابز والصيدليات وغلق المقاهى والكافيتريات، والملاهى الليلية وكل أنشطة الترفيه، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، تعليق خدمات الشهر العقارى ورخص البناء وغيرها من الإدارات التى تقدم خدمة، وغلق كل النوادى الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية.