شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 9 فئات مستثناة من حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء منشورا بالفئات المستثناة من قرار حظر التجول الذى يبدأ من اليوم الأربعاء من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا.

وتضمنت هذه الفئات الصحفيين والإعلاميين، وفى مجال الأغذية "بدالى التموين والسوبر ماركت خارج المولات ومحال تقديم الأطعمة خارج المولات، وفى مجال الطاقة خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وفى قطاع المجال الصحى، المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومكاتب الصحة ومعامل التحاليل والصيدليات، وفى مجال الخدمات التأمينية، الخدمات التأمينية الصحية العاجلة".

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ويستثنى أيضا فى مجال الاتصالات"مشغلى الإنترنت وشبكات الإتصالات " وفى مجال النقل " خدمات الامداد والتموين وتشغيل الموانئ والمخازن والمستودعات والتخليص الجمركي " وفى قطاع مجال المياه " خدمات الطوارئ لشركات المياه ومحطات رفع المياه" وفى مجال البنوك " لعاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الألى.

وكان رئيس الوزراء قد أكد استمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، كما تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم، دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقاً.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أنه لا تسري المواعيد المقررة بالقرارات السابقة الخاصة بتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.