هل تعنى تعليق اجتماعات لجان البرلمان وقف عملها.. رئيس الإدارة المحلية يجيب

وأوضح أن اللجنة علقت اجتماعاتها تخفيفا على المسئولين بالأجهزة المحلية للتركيز فى محافظاتهم، خاصة وأن اللجنة دائما ما تطالب بحضور قيادات المحافظات لاجتماعات اللجنة لكن الوقت الحالي يتطلب وجود الاجهزة التنفيذية فى أماكنها وإن تطلب الأمر طرح حديث معهم فلنذهب نحن إليهم حتى يتفرغ المسئول لتنفيذ التكليفات الصادرة إليه.

واعتبر "السجيني" أن الدولة تواجه حديات كبيرة لمواجهة هذا الوباء،وهو ما يتطلب من الجميع التضافر والتعاون والمساندة لجهات الدولة حتي تتمكن من أداء دورها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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