هل تعنى تعليق اجتماعات لجان البرلمان وقف عملها.. رئيس الإدارة المحلية يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعليق لجنة الإدارة المحلية لا تعني أنها فى إجازة بل هي تعمل من خلال رصد وتواصل تتبع تعامل الأجهزة المحلية مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذ للتصدي لفيروس كورونا وأيضا تتبع الأداء بالمحليات.
وأوضح أن اللجنة علقت اجتماعاتها تخفيفا على المسئولين بالأجهزة المحلية للتركيز فى محافظاتهم، خاصة وأن اللجنة دائما ما تطالب بحضور قيادات المحافظات لاجتماعات اللجنة لكن الوقت الحالي يتطلب وجود الاجهزة التنفيذية فى أماكنها وإن تطلب الأمر طرح حديث معهم فلنذهب نحن إليهم حتى يتفرغ المسئول لتنفيذ التكليفات الصادرة إليه.
واعتبر "السجيني" أن الدولة تواجه حديات كبيرة لمواجهة هذا الوباء،وهو ما يتطلب من الجميع التضافر والتعاون والمساندة لجهات الدولة حتي تتمكن من أداء دورها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة اتخذت قرارا بإرجاء الاجتماعات المقررة بمقر مجلس النواب حتى منتصف أبريل، وذلك اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المجلس، وأعلنها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذى أصاب العالم.
وأشار "السجيني"، إلي أن قرار إرجاء اجتماعات اللجنة جاء ليعطى المساحة والوقت للقيادات المحلية التواجد فى وحداتهم لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهم فى إدارة تلك الأزمة بالشكل الأمثل.
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