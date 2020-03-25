شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: السماح لأتوبيسات عمال مصانع الأدوية والأغذية بالتنقل خلال الحظر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، متواجد فى مكتبه منذ الصباح، حيث أجرى ولا يزال يجرى سلسلة من الاتصالات مع الوزراء والمحافظين، للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق اليوم الأول من قرار حظر الحركة بعد السابعة مساءً.
وقال سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن رئيس الوزراء استجاب للطلبات التى وردت له من أصحاب مصانع الأدوية والمنتجات الغذائية التى تعمل بنظام الورديات، والذين كانوا قلقين من تأثير تطبيق الحظر على حركة العمالة فى المصانع، حيث وجه رئيس الوزراء بالسماح للأتوبيسات التى تنقل العمال بالتنقل خلال ساعات الحظر، وفق ضوابط معينة لضمان أن تكون الأتوبيسات تحمل عمال هذه المصانع.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء: السماح لأتوبيسات عمال مصانع الأدوية والأغذية بالتنقل خلال الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.