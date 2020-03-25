شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: خروج الصحفيين بالحظر للضرورة القصوى ولحاملي كارنيه 2019 و2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين إنه بمناسبة صدور قرار حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة مابين السابعة مساء والسادسة صباحا، واستثناء الصحفيين والإعلاميين منه للقيام بعملهم الداعم لسياسة الدولة في مقاومة تفشي فيروس كورونا، تم التنسيق بين النقابة والحكومة ممثلة في أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لكي يتم السماح لأعضاء نقابة الصحفيين بالتحرك أثناء الحظر بشرط حملهم كارنيه العضوية لعام 2020 أو عام 2019، حيث أن عددا كبيرا منهم لم يتمكن من استخراج كارنيه العام الحالي، ولن يمكنه هذا خلال الفترة القادمة نظرا لإغلاق مبنى النقابة اليوم الأربعاء.

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وأكد نقيب الصحفيين فى بيان له، أن هذا الاستثناء للضرورة القصوى لمن تقتضى ظروف عملهم الصحفي البقاء خارج منازلهم وقت الحظر، مطالبا الزملاء أعضاء النقابة والمؤسسات الصحفية بألا تزيد نسبة المترددين منهم على مقار عملهم عن 20% والقيام بمهامهم عبر التواصل الإلكتروني من منازلهم.