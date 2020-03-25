شكرا لقرائتكم خبر عن سلفا كير يؤكد للسيسى تقديره تجاه مصر لدعمها الاستقرار في جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن تقديره تجاه دور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع فى جنوب السودان، وذلك في إطار دور مصر الفاعل على المستويين الإقليمي والقاري، مثمناً ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية، مؤكداً حرص جنوب السودان على الاستمرار في تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، رحب الرئيس بالتوافق الذي تم مؤخراً بين الرئيس "سلفا كير" وزعيم المعارضة "رياك مشار" لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذاً لمقررات اتفاق السلام، مؤكداً سيادته أهمية العمل من قبل كافة الأطراف المعنية للاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق.

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كما أكد الرئيس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عملية السلام بها.

وشهد الاتصال التباحث حول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.