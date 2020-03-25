شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة منافذ التموين قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان موجها إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي حول خطة زيادة منافذ بيع السلع للمواطنين. وقال طلعت في طلبه، إنه تزامنا مع أزمة فيروس كورونا، تشهد البلاد اتجاه عدد من المواطنين لشراء السلع بكميات كبيرة نظرا لحالة الخوف التي سيطرت على الكثيرين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا. Advertisements وأضاف جون طلعت، أن بعض التجار الجشعين لجأوا إلى استغلال إقبال المواطنين على الشراء وقاموا بزيادة الأسعار، ومنهم من قام بحجب بعض السلع تمهيدا لتعطيش السوق وبيعها بأسعار أعلى في وقت لاحق، منوها إلي أن هناك بعض السلع التي زادت أسعارها بنسب تصل إلى 100% خصوصا الخضروات والفاكهة، فضلا عن بعض المنتجات الأخرى. وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد اعلنت انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجارى، وأنه جرى صرف أكثر من 98% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة منافذ التموين قبل رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.