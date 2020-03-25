شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل تعقيم كافة المنشآت العامة والحيوية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جميع محافظات الجمهورية، أعمال التوعية التطهير والتعقيم المستمر لكافة المواقع الخدمية، والأماكن الحيوية، والمنشآت العامة، والمساجد، والكنائس، وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية، والبوسترات للتوعية وبث رسائل توعية عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه.

ويحرص الحزب على دوره التوعوى لنشر الثقافة بين المواطنين لتفادى انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لرش وتعقيم جميع المنشآت العامة والمرافق الخدمية والحيوية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

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ونشر الحزب مؤخرا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول كيفية كيفية التوعية من فيروس كورونا واتباع التعليمات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها مؤسسات الدولة المختلفة.