شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يطالب المواطنين بالالتزام بحظر التجوال لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، دعمه لقرار حظر التجول في مصر من الساعة 7 إلي الساعة 6 صباحا، وتشديد الدوريات في الشوارع للتأكد من التزام المواطنين وملاحقة المخالفين، مثمنا دور الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا "كوفيد- 19" بشكل احترافي وتوجيه 100 مليار جنيه فى هذا الصدد، مما يؤكد قيمة الوطن، وأن الدولة مع المواطن وفى ظهره.

وشدد البلتاجى فى تصريح لـ"الخليج 365"، على المواطنين فى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لمنع القبلات أثناء لقاء المواطنين بعضهم بعضا، مشددا على أنها عادة قميئة ليس لها أساس في الأديان السماوية، كذلك من الأفضل عدم المصافحة، قائلاً: "ياريت منسلمش خالص .. الموده والحب في القلب".

وحذر البلتاجي، من شرب المياه من "الكولدر" الذى اعتبره قنبله موقوته فهو بجانب أنه ينقل العدوى لاسيما وأن الجميع يشرب من نفس الكوب، إلا أنه قد يتسبب في وفاه البعض لاسيما وأنه يتم توصيله بوصلات كهربائية، قائلا : لقد توفي طفل في حدائق حلوان بالأمس القريب وهناك حالات متكررة، لأن الكولدير لا يخضع للرقابة، وكل واحد عايز يدخل الجنه ياخذ كهرباء بدون حساب، ويعمل كولدير".

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وأكد البلتاجي علي أهمية منع إقامة الموالد، موضحا أن ما يحدث في السيدة نفيسه أو السيدة زينب من المواطنين ليس له أساس من الدين، حيث يفترش البعض الشوارع بالخيم وهذه عادات "متخلفة" علي حد وصفه وانتهت، قائلا : نحن من أهل بيت رسول الله، لكن ما يحدث بعيدا عن اليد، حب الرسول وآل البيت بإتباع السنه ونهجه.

وطالب البلتاجي المواطنين بالتزام منازلهم، واتباع كافة الإرشادات التي وجهت بها الحكومة، قائلا : خافوا علي انفسكم وأهلكم، العلاج غالي ومكلف وليس لدينا أسرة رعاية حرجة كافية.

ودعا البلتاجي في السياق ذاته إلي أهمية رفع بدل العدوي للأطباء وطاقم التمريض لاسيما المتعاملين مباشرة مع حالات فيروس كورونا "كوفيد -19".