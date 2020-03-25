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على إثر الانخفاض الحاد في أعداد المتبرعين بالدم في المراكز الجهوية، في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي يخضع لها المغاربة بسبب عدم تفشي وباء كورونا؛ أطلق نساء، ورجال الأمن الوطني حملة وطنية للتبرع بالدم.
ورفعت نساء، ورجال الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، شعار: “بقاو في داركم.. احنا نتبرعو ليكم بالدم”، وذلك للرفع من الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية، والضرورية للحياة.
وفي هذا السياق، دق المركز الوطني لتحاقن الدم، يوم أمس الثلاثاء، ناقوس الخطر، بسبب الانخفاض الحاد في أعداد المتبرعين بالدم في المراكز الجهوية في ظل حالة الطوارئ الصحية.
كما أطلق المركز الوطني لتحاقن الدم، نداء إلى جميع المتبرعين بالدم، من أجل توجيههم إلى كيفية الالتحاق بمراكز التبرع، في حالة الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالحماية وأيضا بالدم..رجال ونساء الأمن الوطني يناشدون المغاربة: “غير بقاو فديوركم”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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