مغني الراب “كادوريم”: كل ثروتي تحت تصرف بلدي لمواجهة كورونا

قال مغني الراب التونسي كريم الغربي ”كادوريم”، إنه يضع كل ثروته تحت تصرف تونس، كدعم منه لجهود بلاده في مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشف “كادوريم”، وهو طليق ابنة الرئيس السابق، زين العابدين بنعلي، من خلال البرنامج “صباح الناس” التونسي، أمس الثلاثاء، أنه اشترى آلاف القفازات، والكمامات، والسوائل المطهرة، وتم توزيعها على المستشفيات، ووحدات الحماية المدنية في مختلف جهات تونس.

وقال الرابور التونسي: “أضع كل ثروتي الكل لصالح تونس في هذه الأزمة”.

وكشف مغني الراب، الشهير في بلاده، أنه يبذل مجهودات بالتنسيق مع جهات تونسية، وأخرى أجنبية مختصة في الخارج لتزويد فئات معوزة، وأصحاب دخل محدود، بمساعدات على خلفية فقدانهم لمصادر رزقهم اليومي، بسبب الحجر المفروض في تونس.

ويلعب الفنانون، والمشاهير، في ظرف كورونا، دورا مهما من خلال التبرع لدولهم، أو تقديم مساعدات لمواطنيها المحتاجين، إلى جانب توعية جمهورهم.