منصة خاصة بالتعليم العتيق لتمكين تلاميذه من تتبع دروسهم عن بعد

خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منصة التعليم عن بعد، خاصة بالتعليم الأصيل، على غرار المنصة، التي أطلقتها وزارة التعليم، لتمكين التلاميذ من تتبع دورسهم من منازلهم في ظل حالة الطوارئ.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أخيرا، أنها أطلقت منصة التعليم العتيق http://douriussi.ma، التي تتيح دروسا مصورة، وملخصات مكتوبة لجميع الدروس المقررة في النصف الثاني من الدورة الثانية للسنة الدراسية الحالية.

وأكدت الوزاة أن الدروس تعني جميع مستويات التعليم العتيق، كإجراء بديل لتوقف الدراسة في الأقسام، في ظل خطة مواجهة فيروس كورونا.

وقد تم توقيف الدراسة بالكتاتيب القرآنية، وفضاءات التعليم الأولي العتيق، ومعاهد، ومدارس التعليم المدرسي، والنهائي العتيق، العامة منها والخاصة، كإجراء لمولجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.