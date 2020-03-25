مستقبل بوغبا يواجه منعطفا جديدا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الشكوك تراود مستقبل النجم الفرنسي، بول بوغبا، في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بالحصول على خدماته، لكن يبدو أن مصير نجم مانشستر يونايتد سيشهد منعطفا مغايرا خلال الأسابيع القادمة.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مما زاد من التكهنات حول رحيله بنهاية الموسم الجاري، لتحقيق عائد مادي جيد لخزينة الشياطين الحمر.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد يثقون في عدم قدرة الريال ويوفنتوس على تحقيق مطالبهم بشأن قيمة بوغبا حاليا.

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ويعود ذلك إلى توقف نشاط كرة القدم حول العالم، وبالتالي عدم حصول الأندية على عوائد البث أو نسبة الإعلانات.

وكانت تقارير قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن مانشستر يونايتد حدد 110 مليون يورو لبيع بوغبا في الصيف المقبل.

وأوضح تقرير "ESPN" أن الأقرب هو تفعيل مانشستر يونايتد خيار تمديد عقد بوغبا لموسم إضافي، لينتهي في صيف 2022.