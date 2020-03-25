منع الصلاة في أماكن مغلقة بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن تقييدات الطوارئ الجديدة تنص على أن الصلاة في أماكن مغلقة ممنوعة.

وأشارت إلى أنه قبل هذه التقييدات الجديدة كان بالإمكان المشاركة في الصلوات، في الكنائس والمساجد، على سبيل المثال بمشاركة 10 أشخاص كحد أقصى، إلا أنه بدءًا من اليوم، الأربعاء، يجب أن تقام الصلوات في منطقة مفتوحة فقط وليس داخل مبنى وبمشاركة 10 أشخاص مع الحفاظ على مسافة مترين، الواحد عن الآخر"

وختمت بالقول إن هذه التقييدات تأتي حفاظًا على صحة المجتمع ولمنع انتشار فيروس كورونا.