شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء السكان من جزر الكوريل الروسية خوفا من "تسونامي" والان نبدء بالتفاصيل
وحددت السلطات المحلية مركز الزلزال على بعد 210 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة سيفيرو كوريلسك في باراموشير إحدى جزر أرخبيل الكوريل الشمالية.
وأوضحت وزارة الحالات الطارئة إنه تم رصد مد بحري بسيط بارتفاع 50 سنتمتراً ضرب الشاطئ بعد الزلزال.
والكوريل أرخبيل من عشرات الجزر البركانية يقع بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ وتتنازع السيطرة على أربع من جزره اليابان وروسيا.
والجزر الأربع المتنازع عليها هي هابوماي وشيكوتان وإيتوروفو وكوناشيري وتقع في أقصى جنوب الأرخبيل وتطلق عليها موسكو اسم "الكوريل الجنوبية" في حين تسمّيها طوكيو "أراضي الشمال".
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