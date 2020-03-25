شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الألماني يوافق على ديون بـ 156 مليار يورو لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وافق البرلمان الألماني اليوم الأربعاء على حصول الحكومة الألمانية على ديون جديدة بقيمة 156 مليار يورو لتمويل حزمة مساعدات لمواجهة أزمة كورونا. ويتعين أن تحصل هذه الخطوة على موافقة مجلس الولايات بعد غد الجمعة حتى تدخل حيز التنفيذ.

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