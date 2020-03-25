شكرا لقرائتكم خبر عن "رعب كورونا" ينتشر بين النازحين الفلسطينيين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الهيئة الفلسطينية في بيان اليوم، إلى أن تجمعات النازحين الفلسطينيين من سوريا تعاني سوء التغذية وتردي الأوضاع الصحية، مما يمكن أن يؤدي إلى انتشار كورونا في صفوف النازحين.
وأهابت الهيئة في بيانها، بجميع الدوائر المعنية في وكالة أونروا والمؤسسات الطبية اللبنانية والفلسطينية بتحمل مسؤولياتها لحماية النازحين الفلسطينيين من انتشار كورونا.
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