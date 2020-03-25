شكرا لقرائتكم خبر عن "بوكوحرام" تقتل 92 عسكريًا في هجوم إرهابي غرب تشاد والان نبدء بالتفاصيل
وقال في تصريحات من مقر الهجوم: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف، فضلاً عن إصابة 47 آخرين في الهجوم"، مضيفًا أنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر.
وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت ما يقرب من 5 ساعات بالمنقطة المذكورة.
وبدأت جماعة بوكوحرام الإرهابية منذ عام 2015، شنّ هجمات على الدول المجاورة مثل: الكاميرون وتشاد والنيجر، حيث أسفرت هجمات بوكوحرام في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.
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