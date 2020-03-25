شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. فرض عقوبات بالسجن لمن ينتهك إجراءات الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

من المتوقع أن يوافق مجلس النواب التابع للبرلمان الروسي الأسبوع المقبل على تشريع لفرض عقوبات بالسجن لمن ينتهك إجراءات الحجر الصحي، طبقا لما ذكره رئيس مجلس النواب الروسى اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس مجلس النواب، فياتشيسلاف فولودين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية "هناك إجماع بين جميع الفصائل السياسية".

وذكر مجلس النواب فى بيان أصدره فى هذا الشأن أن انتهاك إجراءات الحجر الصحي يمكن أن تماثل أعمال الإرهاب .

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وتسعى مسودة التشريع لفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 7 سنوات، إذا أسفر انتهاك الحجر الصحي عن العديد من الوفيات.

وإذا حظي مشروع القانون على دعم قوي، فمن المحتمل أن يحظى أيضا بموافقة في مجلس الشيوخ التابع للبرلمان ويوقع عليه الرئيس ليصبح قانونا.

وسجلت روسيا أكثر من 650 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أغلبها في العاصمة موسكو.