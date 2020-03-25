مجلس الأمن الدولي ينعقد عبر الفيديو للمرة الأولى في تاريخه

عقد مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى في تاريخه جلسة عبر الفيديو، تناولت جمهورية الكونغو الديموقراطية وشهدت صعوبات تقنية عدة بحسب دبلوماسيين.



وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن "المحاولة بدائية بعض الشيء، نتقدم ببطء لكن سننجح". وأضاف لوكالة فرانس برس "القيام بالحد الأدنى من العمل أفضل من عدم القيام بشيء مطلقاً".



وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن الذي تتولى الصين رئاسته لشهر آذار/مارس لم يكن أكثر نشاطاً منذ جلسته الأخيرة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في 12 آذار/مارس.



والجلسة غير الرسمية التي عقدت الثلاثاء بتاريخ ٢٤ آذار مارس، كانت بمثابة "اختبار"، وفق مصدر دبلوماسي، ولم تكن واردة على جدول الأعمال الرسمي للمجلس. وأجريت دون حضور وسائل إعلام، بمشاركة سفراء أو مساعدين محجورين داخل بيوتهم من خلف شاشات حواسيبهم.



وقد دام الاجتماع أكثر من أربع ساعات وتضمن نقاشاً حول كيفية مواصلة العمل في المجلس.



واستدعى الاجتماع هذا الوقت الطويل بسبب الانقطاع المتكرر للجلسة على خلفية مشاكل عديدة كانقطاع الانترنت ومشاكل في الكهرباء.



واعتاد مجلس الأمن على التواصل مع مشاركين في جلساته عبر الفيديو، لكن "لم يسبق في التاريخ" عقد لقاء لأعضائه الخمسة عشر بهذه الطريقة، وفق خبير بشؤون المنظمة.



وأجريت كافة المداخلات بالانكليزية حيث لم يكن ممكناً لصعوبات تقنية مرتبطة بالترجمة استخدام اللغات الرسمية الخمس الأخرى للمجلس الصينية والروسية والعربية والإسبانية والفرنسية.



وترفض روسيا حتى الآن أن يجري التصويت "افتراضياً" وتطالب بعقد جلسات "فعلية" لهذا الغرض في مقر الأمم المتحدة الذي لم يغلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش أبوابه رغم الوباء.





