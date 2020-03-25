بالفيديو: مواطن مصري يرفع لافتة في دكانه الذي يملكه في لبنان: «إذا كنت محتاجاً لا تتردد.. العطاء مجاني»

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن مصري يعيش في لبنان وتحديدا في منطقة الحدث، ويملك محلا لبيع الخضار والفاكهة، علّق على باب محله يافطة كتب عليها «أخي المواطن إذا كنت محتاجا لا تتردد... العطاء مجاني».

وتحدّث صاحب المحل في الفيديو الذي نشره أحد المواطنين اللبنانيين، قائلا إنّ أزمة كورونا التي يمرّ بها لبنان مثل باقي دول العالم، جعلته يشعر بالمسؤولية تجاه الفقراء الذين لا يستطيعون تأمين لقمة عيشهم... وختم: «كلنا أهل وكلنا إخوة»، متمنيا إنهاء هذه الأزمة.