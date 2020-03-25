صحة البصرة توضح حقيقة فيديو أشار لعدم اتخاذها إجراءات وقائية بحق مشتبه بإصابته بكورونا

أوضحت دائرة صحة محافظة البصرة، الأربعاء، حقيقة فيديو أشار إلى عدم اتخاذها إجراءات وقائية بحق مشتبه بإصابته بفيروس كورونا.
وأضافت أن "فريق الاستجابة السريعة في قطاع ابي الخصيب بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٥ الساعة العاشرة باشرت بالانطلاق لمتابعة حالة الملامسين حيث تمت زيارة محل سكنها في شارع المياح بمنطقة العوجة قضاء ابي الخصيب وبحضور فريق من قيادة عمليات البصرة وطوارئ اسعاف العمليات الطبية ونجدة شرطه ابي الخصيب".
وأوضحت الدائرة، أنه" تم فحص عائلة المشتبه باصابتها وعددهم ١١ شخصا فيما وجد لدى عدد منهم لديهم اعراض مرض فايروس كورونا فتم ارسالهم الى ( ردهة العزل لغرض المتابعة)".
وأكدت، أنه "تم ابلاغ الاشخاص المتبقين في الدار بعدم الخروج والاتصال باحد اقاربهم لايصال احتياجاتهم الى الدار"، مبينة أنه "تم تعفير المنزل وتعقيمه بالكامل، وتعفير الشارع و المنازل المجاورة كما تم تكليف فريق صحي بزيارتهم بشكل يومي والاطلاع على صحتهم ومتابعتها بشكل عام".
وأشارت الدائرة، إلى أنه "تم وضع مفرزة مرابطة من قبل نجدة شرطه ابي الخصيب قرب دار المصابة لمتابعه تطبيق الحجر المنزلي ، فضلا عن اجراء زيارات يومية لهم من قبل الفرق الطبية والصحية".
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