ذي قار تسجل اصابة جديدة بفايروس كورونا لمنتسب عائد من بغداد

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بتسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا لمنتسب عائد من بغداد شمال ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا في قضاء الرفاعي شمال ذي قار لمنتسب في احدى الجهات الامنية بعد عودته من واجبه ببغداد وتم التحرز عليه".
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 30 جديدة بفيروس كورونا في العراق، بعد ان أعلنت امس وصول عدد الاصابات الى 316 إصابة.
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