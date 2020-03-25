تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن اثبات تعاقد هيئة التقاعد الوطنية على تأمين اجباري للمتقاعدين. وبحسب الوثائق تم التعاقد دون سند قانوني ودون علم المستفيدين، ما يكلف شهريا ٩ مليارات دينار. وكانت هيئة التقاعد أعلنت، قبل أيام، انها لم تقم بتوقيع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية ( غلوب مد) نهائيا، مشيرة الى ان كافة مخاطبات الهياة مع شركة التأمين الوطنية وهي شركة عريقة في مجال التامين ومملوكة للدولة بالكامل. Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثاثق.. الكشف عن تجاوز هيئة التقاعد للقانون وتعاقدها على تأمين اجباري دون سند قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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