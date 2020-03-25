نشر قوة من الجيش لعزل منطقة ظهرت فيها إصابات بكورونا في المثنى

اعلنت محافظة المثنى، الاربعاء، عن نشر قوة من الجيش لعزل منطقة ظهرت فيها إصابات بكورونا في المحافظة.



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 30 جديدة بفيروس وقالت المحافظة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم نشر قوات من الجيش لعزل منطقة ظهرت فيها إصابات بكورونا في المثنى تحديدا في قضاء الهلال".وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 30 جديدة بفيروس كورونا في العراق، بعد ان أعلنت امس وصول عدد الاصابات الى 316 إصابة.

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