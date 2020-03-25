الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة عالمية بملياري دولار لمكافحة " كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن إطلاق خطة للاستجابة العالمية بملياري دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحثت حكومات الدول على الالتزام بتقديم الدعم الكامل لها والاستمرار في تمويل نداءات الاستجابة الإنسانية القائمة.



وحذرت المنظمة الدولية من ان التخلي عن مساعدة البلدان الضعيفة يمكن ان يعرض الملايين من الأشخاص للخطر وقد يتسبب في جعل الفيروس القاتل حرا في الدوران حول العالم .

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ودعت المنظمة إلى اتخاذ نهج عالمى وليس مكافحة الوباء من خلال الدول منفردة .. منوهة ان وكالاتها واتحاد المنظمات غير الحكومية سيلعبون دورا مباشرا فى تنفيذ خطة الاستجابة تلك .

وأشارت إلى انها ستنفذ عبر امريكا الجنوبية وافريقيا وآسيا والشرق الاوسط ،محذرة من ان عدم مساعدة أفقر البلدان على حماية انفسها سيؤدي إلى فشل الدول الأخرى فى حماية شعوبها.

واوضحت الأمم المتحدة ان التمويل سيتم استخدامه فى مد الدول بالمعدات المختبرية الأساسية لفحص الفيروس والإمدادات الطبية وتركيب محطات غسيل اليدين فى المخيمات والمستوطنات غضافة إلى إطلاق حملة إعلامية عامة حول كيفية الحماية وإنشاء جسور جوية وووسائل اتصال في جميع أنحاء افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية لنقل العاملين فى المجال الإنساني وكذلك الإمدادات .