الإمارات تسجل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت حكومة الإمارات عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وأوضحت أنه تم رصد وتسجيل 85 إصابة جديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة منها 7 حالات لمواطنين إماراتيين.



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات اليوم " الأربعاء " في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.

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وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني أنه تم رصد 85 حالة جديدة مصابة بفيروس كوفيد 19 منها 7 من مواطني دولة الإمارات بالإضافة لجنسيات أخرى مختلفة فيما تخضع كافة الحالات للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة و ذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 333 حالة.

وتعود حالات الاصابة الجديدة لجنسيات مختلفة و شملت شخصا من كل من جيبوتي، كندا، هنغاريا، روسيا، بلجيكا، موريشيوس، تونس، صربيا، فنزويلا، السويد، البرازيل، رومانيا و سلطنة عمان و شخصين من كل من فلسطين، إندونيسيا، كولومبيا، اليابان، ألمانيا، مصر، المغرب و أسبانيا وثلاثة أشخاص من كل من هولندا، أستراليا، جنوب أفريقيا، الفلبين، فرنسا، الهند، أمريكا و الصين، وأربعة أشخاص من السعودية وإيطاليا، وخمسة أشخاص من إيران وباكستان وسبعة أشخاص من كل من الإمارات وبريطانيا.

كما أعلنت الدكتورة فريدة خلال الإحاطة عن شفاء 7 حالات جديدة، غادرت جميعها المستشفى بعد تعافيها التام من المرض ، وحصولها على الرعاية الصحية اللازمة وشملت الحالات التي تم شفاؤها 5 أشخاص من بنغلاديش، وشخصين من باكستان، فيما وصل مجموع حالات الشفاء المسجلة في دولة الامارات 52 حالة حتى الآن.

وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية أهمية الاستمرار في بقاء كافة مواطني الدولة و مقيميها في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية المعلنة.