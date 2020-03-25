شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدنمارك تتهم نرويجيا بمساعدة إيران في مخطط اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المدّعي العام الدنماركي، الأربعاء، إنه وجّه اتهاما إلى نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال على أراضيها.



وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر ومن أصل إيراني، في أكتوبر/تشرين الأول 2018؛ لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمارك.

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