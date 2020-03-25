شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تحظر التجمعات العامة لاحتواء ”كورونا‎“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قال رئيس بلدية موسكو على موقعه الإلكتروني: إن المدينة استحدثت مجموعة من الإجراءات اليوم الأربعاء، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد .

Advertisements وتشمل حظرا مؤقتا على تنظيم أي تجمعات عامة وتعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما. وقال رئيس البلدية سيرجي سوبيانين: إن متاجر الأغذية والبنوك ستظل مفتوحة. وسجلت روسيا 658 حالة إصابة بالفيروس 410 حالات منها في موسكو.

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