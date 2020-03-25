قصر باكينغهام يؤكد عدم إصابة الملكة اليزابيث بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال بيان صادر عن قصر باكينغهام في بريطانيا، عدم إصابة الملكة إليزابيث، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشالرز بالفيروس .



وقال بيان صادر عن القصر إن الملكة إليزابيث "بصحة جيدة"، في إشارة إلى عدم إصابتها بفيروس كورونا

وأصيب ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لمكتب أمير ويلز، الأربعاء.

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وقال بيان صادر عن مكتب ولي عهد المملكة المتحدة، الأربعاء، إن أمير ويلز كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض، مشيرًا إلى الأمير تشارلز البالغ من العمر 72عامًا، بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح البيان أن زوجة الأمير تشارلز، دوقة كورنول، لا تحمل الفيروس، وجاءت نتيجة اختباراتها سلبية، لافتًا إلى أن ولي عهد بريطانيا وزوجته يخضعان للعزل الصحي في اسكتلندا.

وسجلت بريطانيا 8 آلاف و164 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي 423 شخصًا منذ بدء تفشي المرض في المملكة المتحدة.