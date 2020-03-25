شكرا لقرائتكم فيديو.. "مرتزق سوري" يروي قصة وصوله إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، القبض على "مرتزق سوري"، عقب إصابته في الاشتباكات المسلحة في محور عين زارة، جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري بالجيش الليبي لـ"العربية.نت"، إن المقاتل السوري تم القبض عليه من قبل "غرفة عمليات أجدابيا"، وهو من مدينة حمص السورية، بعد إصابته إصابة بليغة في الاشتباكات الأخيرة بمحور عين زارة وتخلي قوات الوفاق عن علاجه، مضيفا أنه تم إسعافه ومداواته في المستشفى الميداني التابع لقوات الجيش، قبل التحقيق معه.

وفي مقطع فيديو، روى الأسير السوري قصة وصوله إلى ليبيا، وقال "إنهم أخذوه برفقة مجموعة أخرى من المرتزقة للقتال في إحدى المناطق بسوريا، لكنهم وجدوا أنفسهم في ليبيا"، مضيفاً أنه وصل إلى طرابلس منذ 15 يوما.

Advertisements

ملقى على الأرض 12 يوماً

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر آمر محاور جنوب العاصمة، اللواء فوزي المنصوري، وهو يخاطب الأسير السوري ويسأله عن سبب وجوده في ليبيا وتخلّيه عن حياته من أجل 2000 دولار، متوعدا جميع المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في قوات الوفاق بالقتل أو الأسر، مؤكدا أن الجيش لن يترك أراضي ليبيا للمرتزقة.

في المقابل، اعترف الأسير السوري، أنه ظل ملقى على الأرض لمدة 12 يوما بعد إصابته، ولم يتم إسعافه من طرف قوات الوفاق.

عناصر من فصائل الوفاق في طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف الأسبوع الماضي عن سقوط مزيد من القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 129، وذلك خلال الاشتباكات على محاور صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

كما ذكر أن القتلى ينتمون إلى فصائل "لواء المعتصم" و"فرقة السلطان" و"لواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

إلى ذلك، أشار إلى أن تركيا خفضت رواتب هؤلاء المقاتلين بعد تكاثر أعدادهم، وتجاوزهم الحد المطلوب.