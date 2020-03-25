شكرا لقرائتكم النظام السوري يعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

في التفاصيل، أكدت الوزارة أن الحالات الثلاث وضعت مع مجموعة أخرى في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي.

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وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها النظام في سوريا تسجيل إصابات بفيروس كورونا، حيث كان أعلن قبل أيام تسجيل أول إصابة مؤكدة، ثم عاد وقال بعد ساعات إنها تتماثل للشفاء.

وأوضح وزير الصحة في حكومة النظام حينها أن الشخص المصاب بالفيروس قدم من خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

يشار إلى أن النظام كان أعلن منع التجوال بعد الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، وكذلك فرض قيودا على التنقلات وعلّق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، وقلص الحركة التجارية غير الضرورية.