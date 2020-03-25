هام جدا.. الحكومة تعلن عن 8 فئات مستثناة من حظر التجول

كتب: ضياء السقا

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه بالفيس بوك، منشورا بالفئات المستثناة من قرار حظر التجول.

وشملت الفئات المستثناة 8 مجالات، منها الأغذية، والصحة والنقل والطاقة والخدمات التأمينية، والاتصالات والمياه والبنوك.

وفيما يلي تفاصيل المجالات المصرح لها بالتحرك أثناء الحظر:

1- مجال الأغذية:

تشمل: بدالى التموين والسوبر ماركت خارج المولات ومحال تقديم الأطعمة "الدليفري" خارج المولات.

2- مجال الطاقة:

خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء.

3- المجال الصحى:

المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومكاتب الصحة ومعامل التحاليل والصيدليات.

4- الخدمات التأمينية:

تشمل كفة الخدمات التأمينية الصحية العاجلة.

5- مجال الاتصالات:

مشغلو الإنترنت وشبكات الإتصالات.

6- مجال النقل:

دخدمات الامداد والتموين وتشغيل الموانئ والمخازن والمستودعات والتخليص الجمركي.

7- مجال المياه:

خدمات الطوارئ لشركات المياه ومحطات رفع المياه.

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8- مجال البنوك:

العاملون على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الألى.

كما أكدت الحكومة على أهمية قيام العاملين بتلك الأنشطة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة من الجهات المعنية.

وكان مجلس الوزراء قد استثنى الإعلامين والصحفيين من قرار الحظر، وفقا لما تقتضيه متطلبات عملهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، الثلاثاء، حزمة من القرارات في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا حرصاً على المواطنين.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عن الآتي:

1. حظر حركة المواطنين اعتبارا من الأربعاء 25 مارس على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

2. وقف جميع وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة خلال فترة الحظر.

3. تعليق الخدمات الحكومية بالكامل باستثناء الخدمية لمدة أسبوعين.

4.غلق جميع النوادى والمقاهى بشكل كامل.

5.اقتصار المطاعم على توصيل الطلبات فقط.

6.مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين آخرين.

7. غلق المحال التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق كلي يومى الجمعة والسبت.

8. استمرار العمل بالمستشفيات ومحال البقالة والصيادليات بكامل طاقتهم.

9. غرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس لمن يخالف قرارات الحكومة.