النشرة: تفجير جسر الكفير بإدلب لمنع السير على طريق حلب اللاذقية الدولي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، عن أن مجموعة إرهابية قامت ب​تفجير​ جسر قرية الكفير في ناحية ​جسر الشغور​ بادلب لمنع اعادة ​حركة السير​ على الطريق الدولية حلب ​اللاذقية​. إضغط للمزيد

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