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غوتيريس يدعو القوى في اليمن إلى وقف فوري للأعمال القتالية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، "جميع القوى المتصارعة في ​اليمن​ إلى وقف فوري للأعمال القتالية، فلقد دمر الصراع الذي استمر لأكثر من خمس سنوات حياة عشرات الملايين من اليمنيين، كما يهدد القتال الدائر حاليًا، في الجوف ومأرب، بالتسبب بزيادة حدة المعاناة الإنسانية".

ولفت غوتيريس إلى "العمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد، و​تحقيق​ تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تشمل الجميع"، مؤكداً أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في اليمن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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