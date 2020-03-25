غوتيريس يدعو القوى في اليمن إلى وقف فوري للأعمال القتالية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، "جميع القوى المتصارعة في اليمن إلى وقف فوري للأعمال القتالية، فلقد دمر الصراع الذي استمر لأكثر من خمس سنوات حياة عشرات الملايين من اليمنيين، كما يهدد القتال الدائر حاليًا، في الجوف ومأرب، بالتسبب بزيادة حدة المعاناة الإنسانية".
ولفت غوتيريس إلى "العمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد، وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تشمل الجميع"، مؤكداً أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في اليمن".
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